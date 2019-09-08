Ozan Tufan: Çok gururluyum

Türkiye - Andorra maçında 89. dakikada milli takımımızı galibiyete taşıyan isim olan Ozan Tufan, müsabakanın ardından TRT Spor'a konuştu.

"İYİ OYUN AMA KÖTÜ SKOR"

Buraya gelen tüm taraftarlarımıza, bizimle birlikte olan milletimize teşekkür ediyorum. Kağıt üstünde favori olmamıza ve iyi oynamamıza rağmen golü geç bulduk. Daha farklı olabilirdi. İyi oynadık ama sahada kötü bir skor vardı. Ancak hedefimiz 6 puandı. Şimdi Moldova maçına konsantre olacağız.

"KENDİ ADIMA VE ÜLKEM ADINA GURURLUYUM"

Kendim adıma ve ülkem adına gururluyum. İnşallah daha nice zaferler kazanırız.

"EMRE ABİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Emre abi 100. maçını oynadı. Onu da tebrik ediyorum. Bize çok iyi örnek oluyor. Onun gibi profesyonel karakterdeki bir adamla oynamak büyük mutluluk.