Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7753
  • 6,5806
  • 264.592
  • 95.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ozan Tufan Alanyaspor'un yeni teklifini reddetti: Fenerbahçe ile kampta olacağım

Ozan Tufan Alanyaspor'un yeni teklifini reddetti: Fenerbahçe ile kampta olacağım

Ozan Tufan Alanyaspor'un yeni teklifini reddetti: Fenerbahçe ile kampta olacağım

Alanyaspor’un tekrar kiralamak istediği Ozan Tufan, Akdeniz ekibinin teklifini “Fenerbahçe’den vazgeçmedim, kampta olacağım” diyerek reddetti.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Alanyaspor'un kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor forması giyen Ozan Tufan, başarılı performansıyla beğeni topladı. Alanyaspor ise Ozan Tufan'ı tekrar kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Sergen Yalçın'dan sonra Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut da Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosunda görmek istedi. Ancak Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istediğini Alanyaspor'a bildirdi.

Ozan Tufan, "Fenerbahçe ile kampta olacağım. Çubuklu formadan vazgeçmedim" sözleriyle Alanyaspor'un teklifini geri çevirdi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi