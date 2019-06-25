Ozan Tufan Alanyaspor'un yeni teklifini reddetti: Fenerbahçe ile kampta olacağım

Bonservisi Fenerbahçe'de olan milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Alanyaspor'un kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor forması giyen Ozan Tufan, başarılı performansıyla beğeni topladı. Alanyaspor ise Ozan Tufan'ı tekrar kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Sergen Yalçın'dan sonra Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut da Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosunda görmek istedi. Ancak Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istediğini Alanyaspor'a bildirdi.

Ozan Tufan, "Fenerbahçe ile kampta olacağım. Çubuklu formadan vazgeçmedim" sözleriyle Alanyaspor'un teklifini geri çevirdi.

(Sporx)