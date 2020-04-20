Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım“ diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.
OZAN KABAK'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO
Beşiktaş'ta transfer ve futbol yapılandırmalarından sorumlu yönetici Erdal Torunğulları gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Caner Erkin ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Kara-Kartal bunun üzerine harekete geçti.
Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'a Belçika kulübü Royal Antwerp teknik direktörlük teklifi geldiği iddia edilmişti. Kocaman'ın olası Belçika macerası için Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat bir açıklamada bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Erol Bulut iddialarını ve N'Sakala'nın transfer iddialarını yorumladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.