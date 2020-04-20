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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:55
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:56

Ozan Kabak'tan "evde kal" videosu

Ozan Kabak'tan "evde kal" videosu

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması açısından başlatılan Yan Adım Yarışması'na, 45 saniyede gerçekleştirdiği 83 yan adımla katıldı.

Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım“ diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.

OZAN KABAK'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO

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