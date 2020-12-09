Ozan Kabak'ın yeni adresi Milan olabilir...

İtalya Serie A devi AC Milan, stoper transferi için harekete geçti. Kırmızı-Siyahlılar iki aday belirlerken adaylardan birisi de A Milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.
Schalke 04 forması giyen Ozan, bir süredir Milan'ın transfer gündeminde yer alıyor.
DİĞER ADAY LOVATO
Gazzetta'nın haberine göre Milan, Hellas Verona forması giyen 20 yaşındaki Matteo Loveto için de girişimlerini sürdürüyor.
2000 jenerasyonun en iyileri arasında gösterilen Ozan Kabak, Lovato'nun önündeki aday konumunda yer alıyor ancak Schalke 04'ün isteyeceği bonservis bedeli bu transferde belirleyici olacak.
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