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  3. Ozan Kabak'ın altıncı talibi Manchester United

Ozan Kabak'ın altıncı talibi Manchester United

Ozan Kabak'ın altıncı talibi Manchester United

Manchester United, Stuttgart’tan ayrılması beklenen Ozan Kabak’ın altıncı talibi oldu.

Stutgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ı isteyen takımlar arasına Manchester United'da dahil oldu.

Alman Kicker gazetesinin haberine göre Milli stoperin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Manchester United'ın da dikkatini çekti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ozan'ın alınması için rapor verdiği ve görüşmelere başlanacağı kaydedildi.

6. TAKIM MANCHESTER UNITED

Öte yandan Manchester United, Ozan Kabak'ı transfer etmek isteyen 6. takım oldu. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'ın yolunu tutan 19 yaşındaki stoper ile MANU'nun dışında Milan, Bayern Münih, West Ham, Monaco ve Schalke ilgileniyor.

(Sporx)

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