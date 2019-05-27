27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:31 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:33
Ozan Kabak'a şok! Stuttgart küme düştü
Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Union Berlin ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
İlk maçın 2-2 sona ermesi sebebiyle gole ihtiyacı olan Stuttgart, ilk yarıda gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart küme düştü.
Stuttgart'ta milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.