  • $5,8963
  • 6,6545
  • 256.826
  • 90.652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 10:31 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:31

Ozan Kabak, Monaco ile anlaşma sağladı

Ozan Kabak, Monaco ile anlaşma sağladı

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Ozan Kabak, Fransa yolcusu.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper Monaco ile anlaşma sağladı. Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performasla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

ALMANYA'NIN EN İYİ ÇAYLAĞI

Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan Ozan Kabak, Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.

(Takvim)

Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkari´de yakalandı!

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.