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06 Haziran 2019 Perşembe 18:12 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:12

Ozan Kabak kararını verdi

Ozan Kabak kararını verdi

Takımı Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından durumu ne olacağı merak konusu olan Ozan Kabak'ı, birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınına göre Arsenal, Manchester United ve Tottenham oyuncuyu isteyen Ada ekipleri olarak öne çıkıyor.

13 MİLYON STERLİNE PATLAYACAK

Bu İngiliz ekiplerinin, transferi yaklaşık 15 milyon euroya patlaması beklenen futbolcuyu transfer etmek istedikleri vurgulandı. Milliyet'in haberine göre Futbolcunun Galatasaray'dan Stuttgart'a gitmeden önce de bu ekiplerin radarında olduğu belirtilirken, kırmızı-beyazlıların küme düşmesinin ardından transferin gerçekleşme ihtimalinin arttığı vurgulandı.

SCHALKE İHTİMALİ YÜKSEK

Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Stuttgart'a transferini yapan isim olarak bilinen ve kırmızı-beyazlı ekiple yolları geçtiğimiz aylarda ayrılan eski sportif direktör Michael Reschke, 1 Haziran itibariyle bu görevi artık Schalke kulübünde sürdürüyor. Deneyimli futbol yöneticisinin Ozan için düğmeye bastığı ifade ediliyor.

BAŞKAN KONUYU YORUMLAMIŞTI

Stuttgart Kulübü Başkanı Wolfgang Dietrich dün bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Reschke'nin elinde başkalarına göre daha iyi kozlar yok. Ozan Kabak bir mücevher olduğunu bizimle geçirdiği yarım sezonda gösterdi ve diğer kulüplerin de bunun farkında olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'da başarılı bir sezon geride bırakan genç yıldız, takımı Bundesliga'dan düşünce Stuttgart'tan ayrılma kararı aldı. Ozan bu kararını yakın çevresine de resmen duyurduğu öne sürüldü.

(Sabah)

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