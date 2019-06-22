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  3. Ozan Kabak için inanılmaz tepki! 'Çöpten kurtulduk'

Ozan Kabak için inanılmaz tepki! 'Çöpten kurtulduk'

Ozan Kabak için inanılmaz tepki! 'Çöpten kurtulduk'

Milan’a imza atmak üzere olan Ozan Kabak hakkında İtalyan ekibinin taraftarlarının yaptığı yorumlar dikkat çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Sözleşmesinde yer alan ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi sebebiyle Milan’ın yolunu tutmaya hazırlanan Ozan Kabak için İtalyan taraftarlar çok umutlu. Genç yetenekle her konuda anlaşmaya varan ve sadece Ozan’ın ‘evet’ demesini bekleyen Serie A devi transferi bitirmeye çok yaklaşırken, Milan fanlarının 21 yaşındaki oyuncu için yaptığı yorumlar bir hayli dikkat çekti.

MALDİNİ İSTİYORSA…

‘Ozan Kabak olmazsa rotamız Lovren’ haberleriyle karşı karşıya kalan Milan taraftarları her iki futbolcu hakkında ilginç ifadeler kullandılar. Gerek sosyal medyada gerekse forumlarda Kabak-Lovren karşılaştırması yapan kırmızı siyahlılar genel olarak tercihlerini Türk stoperden yana kullanırken, taraftarların bu transferde en çok Maldini’ye güvenmeleri gözden kaçmadı.

İşte Milan’a gönül veren İtalyanlardan Ozan Kabak – Dejan Lovren yorumları…

Ozan Kabak, Milan’ın gelecekteki Thiago Silva’sı olur

Türk futbolcuyu fazla tanımıyoruz ama yıllarca Milan’da defans oynamış Maldini’nin bir bildiği vardır diyerek Ozan Kabak’ın imza atmasını istiyoruz

İki çöpün yerine (Mussachio – Romagnoli) Ozan Kabak harika olur

Lovren çok tecrübeli ve Milan’da oynama kapasitesine sahip, Ozan Kabak ise şu anda bizim için kumar olur

15 milyon euro’ya gelecek vaat eden oyuncuyu alıp Milan’da oynatmak büyük bir iştir

Ozan Kabak’ın bazı maçlarını izledim, Stuttgart’ta 3 gol atmıştı, oyuncuyu Bayern Münih-PSG ve İngiliz takımları da istiyor hemen almalıyız

Eğer Maldini ve Boban Ozan gibi genç bir futbolcuyu istiyorsa mutlaka bir bildikleri vardır.

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