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Ozan Kabak için Stuttgart'tan veda açıklaması

Ozan Kabak için Stuttgart'tan veda açıklaması

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon euroya Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için kulübünden transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, kulübü ile geçirdiği ilk sezonda küme düşmesine rağmen Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Bundesliga'da 'En iyi çaylak oyuncu' ödülüne layık görülen 19 yaşındaki Milli stoper için açıklamalarda bulunurken Ozan'ın takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar açık bir dille söyledi. 

''GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ''

Genç oyuncu hakkında konuşan Mislintat, ''Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz.'' sözlerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİ YARIŞTA! %15 GALATASARAY'A...

Ozan Kabak'ın serbest kalma maddesi olan 15 milyon euroya büyük bir takıma gitmesi beklenirken öte yandan Galatasaray, bu satıştan yüzde 15 pay kazanacak. Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.

(Sporx)

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