Ozan Kabak: Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya'da geçirdiği günler hakkında konuştu.

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper, Alman basınına röportaj verdi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer olma süreci hakkında konuşan Ozan Kabak, ''Ülkemden ayrılma kararı almam zor oldu. Farklı bir ülke, farklı bir dil var ama futbolun bir parçası bu. Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu.'' sözlerini kullandı.

''ALMANCA ÖĞRENİYORUM''

Almanca öğrenmeye başladığını da belirten genç futbolcu, ''Almanca çok ağır ve karışık bir dil. Şimdilik 'Et yemek istiyorum lütfen' veya 'Lütfen hesabı alabilir miyim?' demeyi öğrendim.'' dedi.

(Sporx)