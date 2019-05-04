Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ozan Kabak: Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu

Ozan Kabak: Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu

Ozan Kabak: Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya'da geçirdiği günler hakkında konuştu.

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper, Alman basınına röportaj verdi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer olma süreci hakkında konuşan Ozan Kabak, ''Ülkemden ayrılma kararı almam zor oldu. Farklı bir ülke, farklı bir dil var ama futbolun bir parçası bu. Hedeflerime odaklanınca benim için kolay oldu.'' sözlerini kullandı.

''ALMANCA ÖĞRENİYORUM''

Almanca öğrenmeye başladığını da belirten genç futbolcu, ''Almanca çok ağır ve karışık bir dil. Şimdilik 'Et yemek istiyorum lütfen' veya 'Lütfen hesabı alabilir miyim?' demeyi öğrendim.'' dedi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova