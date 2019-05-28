Ozan Kabak, Atletico Madrid'e gidiyor

Ocak ayında Galatasaray’dan Stuttgart’a 12 milyon euro karşılığında transfer olan ve BundesLiga’da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak’a İspanya devi Atletico Madrid talip oldu.

Sözleşmesinde ‘15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi’ bulunan ve son oynanan play-out maçında sahadaki mücadelesiyle alkış toplayan Ozan üst sınıf bir takımda oynamayı hak ederken, genç yeteneğin kontratındaki çıkış maddesi Atletico Madrid’i harekete geçirmiş durumda. Daha önce Galatasaray’dan Arda Turan’ı kadrosuna katan ve milli futbolcudan bir hayli memnun kalan Simeone’nin Ozan Kabak’ı çok beğendiği öğrenilirken, Arjantinli başarılı teknik adamın gelecek sezonun defans hattını yeniden şekillendireceği ve projelerinin arasında Ozan Kabak’a yer vermek istediği belirtildi.

19 yaşındaki Ozan, Stuttgart’ta 17 maçta forma giydi ve 3 gol atmasını bildi.

(Diriliş Postası)