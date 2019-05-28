  • $6,0342
  • 6,7419
  • 248.215
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 23:04 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 23:12

Ozan Kabak, Atletico Madrid'e gidiyor

Ozan Kabak, Atletico Madrid'e gidiyor

Stuttgart’ın küme düşmesiyle takımdan ayrılması kesinleşen Ozan Kabak, Atletico Madrid’e gidiyor.

Ocak ayında Galatasaray’dan Stuttgart’a 12 milyon euro karşılığında transfer olan ve BundesLiga’da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak’a İspanya devi Atletico Madrid talip oldu.

Sözleşmesinde ‘15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi’ bulunan ve son oynanan play-out maçında sahadaki mücadelesiyle alkış toplayan Ozan üst sınıf bir takımda oynamayı hak ederken, genç yeteneğin kontratındaki çıkış maddesi Atletico Madrid’i harekete geçirmiş durumda. Daha önce Galatasaray’dan Arda Turan’ı kadrosuna katan ve milli futbolcudan bir hayli memnun kalan Simeone’nin Ozan Kabak’ı çok beğendiği öğrenilirken, Arjantinli başarılı teknik adamın gelecek sezonun defans hattını yeniden şekillendireceği ve projelerinin arasında Ozan Kabak’a yer vermek istediği belirtildi.

19 yaşındaki Ozan, Stuttgart’ta 17 maçta forma giydi ve 3 gol atmasını bildi.

(Diriliş Postası)

Hikayesi Balkan Savaşlarına Uzanan Bir Deyim: Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek | #GalatıMeşhur

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.