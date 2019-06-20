Ozan, Aslan'ın kasasını dolduracak! Transferde flaş gelişme

Alman ekibi Stuttgart’a geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında satılan Ozan Kabak, Galatasaray’a yine para kazandırmaya hazırlanıyor. Takımın mali açıdan sıkıntı yaşadığı bir dönemde fedakârlık yaparak Stuttgart’ın teklifini kabul eden Ozan, ne yazık ki ilk sezonunda Kırmızı-Beyazlılar’la birlikte küme düşmüştü.

Teklif yağıyor...

Ancak kısa sürede gösterdiği performansla hem Almanya’daki takımların hem de Avrupa’nın devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stopere teklif yağdığı bildirildi. Son olarak Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalya’dan Milan’ın kadrosuna katmak istediği Ozan için ayrıca Schalke 04, M’Gladbach, Milan, Juventus, Roma, Porto ve Monaco devrede. Konuşulan rakamın 18 milyon Euro’lara kadar çıktığı, transferin bu rakama bitmesi durumunda Cim Bom’un bu satıştan alacağı payın yüzde 15 olacağı bildirildi.

(Fanatik)