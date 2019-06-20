Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7626
  • 6,5214
  • 256.278
  • 94.527
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ozan, Aslan'ın kasasını dolduracak! Transferde flaş gelişme

Ozan, Aslan'ın kasasını dolduracak! Transferde flaş gelişme

Ozan, Aslan'ın kasasını dolduracak! Transferde flaş gelişme

Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak için sıraya girdi. Transferde Milan, Juventus, Roma, Schalke 04, M’Gladbach, Monaco, Porto gibi kulüplerin isimleri geçerken, konuşulan rakamlar 18 milyon Euro’ya kadar çıktı. Bir sonraki satıştan Aslan’ın payına yüzde 15 düşecek.

Alman ekibi Stuttgart’a geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında satılan Ozan Kabak, Galatasaray’a yine para kazandırmaya hazırlanıyor. Takımın mali açıdan sıkıntı yaşadığı bir dönemde fedakârlık yaparak Stuttgart’ın teklifini kabul eden Ozan, ne yazık ki ilk sezonunda Kırmızı-Beyazlılar’la birlikte küme düşmüştü.

Teklif yağıyor...

Ancak kısa sürede gösterdiği performansla hem Almanya’daki takımların hem de Avrupa’nın devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stopere teklif yağdığı bildirildi. Son olarak Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalya’dan Milan’ın kadrosuna katmak istediği Ozan için ayrıca Schalke 04, M’Gladbach, Milan, Juventus, Roma, Porto ve Monaco devrede. Konuşulan rakamın 18 milyon Euro’lara kadar çıktığı, transferin bu rakama bitmesi durumunda Cim Bom’un bu satıştan alacağı payın yüzde 15 olacağı bildirildi.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler

İstanbul´da iptal edilen seçim 23 Haziranda yenileniyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler