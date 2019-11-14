'Oynamak istiyorum'

AKŞAM

İTALYAN ve İspanyol basınında, Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları ortaya atılan Simon Kajar, milli takım kampında Danimarka basınına konuştu. Sevilla’nın, Atalanta’ya kiralık gönderdiği eski Fenerbahçeli oyuncu, İtalyan ekibinde forma şansı bulamamaktan rahatsız olduğunu gizlemedi. Kjaer, “Son 3 maçta hiç oynayamadım. Buna rağmen vücudumu iyi hissediyorum ve olumlu düşünüyorum. Endişeleneceğim bir şey yok. Hazırım ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolda elbette garanti forma olmaz ama antrenörüm oynama isteğimi biliyor. Atalanta’nın sisteminde ne yazık ki bu şansı fazla bulamıyorum” diye konuştu.