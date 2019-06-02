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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:45

Oumar Niasse Kadıköy'e

Oumar Niasse Kadıköy'e

Niasse, Everton’dan ayrılmaya itiliyor, en ciddi isteyeni ise F.Bahçe. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha mukavelesi olan 29 yaşındaki Senegalli forvet, oldukça ucuz bir bedele gelebilir.

AKŞAM

GELECEĞİ belirsiz Frey dışında elinde forvet olmayan Fenerbahçe, bu bölgede sıkıntı yaşamamak için işi sağlama alıyor. Banko oynayabilecek takviyeler dışında, alternatiflerini de özenli seçmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, Everton’ın yolları ayırmayı düşündüğü Oumar Niasse’ı, mukavelesinin bitecek olmasını da kullanıp en uygun şartlarda almak istiyor. Devre arasında kiralık gittiği Cardiff’te de tutunamayan Niasse, İngiltere defterini kapatmaya hazırlanıyor.

AKHiSAR’DA KENDiNi PARLATTI

Akhisar’ın keşfi olarak 2013’te Ege temsilcisine imza atan Niasse, 2014’te ise Rus ekibi L.Moskova’ya 5.5 milyon euroya transfer oldu. Burada da 2 sezon top koşturan yetenekli forvet, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın yolunu tuttu. Everton, Niasse için Moskova ekibine tam 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Niasse’ın Everton kariyeri pek parlak geçmedi. Hull City’ye kiralandı, Everton’da bir şans daha buldu ama değerlendiremedi. Son olarak da kötü bir Cardiff macerası oldu.

9 KEZ MiLLi FORMAYI GiYDi 

Senegal Milli Takımı’na 2014’te davet alan Oumar Niasse, 9 kez ülkesi için ter döktü. Niasse, bu karşılaşmalarda da 3 gol kaydetti. Ancak Everton’da yaşadığı düşüş, Senegal’de de etkisini gösterdi. Niasse, kötü grafiği nedeniyle Senegal  Milli Takım’ından da uzaklaştı. Niasse, kariyerini canlandırmak için bu şansı iyi değerlendirmek zorunda. 29 yaşına gelen forvet oyuncusu, bu sezon gideceği takımda göstereceği performansa bağlı olarak, geleceğini şekillendirmiş olacak. 

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