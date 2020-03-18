  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 16:35
  • |
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 16:35

Osmanlıspor'da fatura iki futbolcuya kesildi

Osmanlıspor'da fatura iki futbolcuya kesildi

Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda; Giresunspor maçında hakem Turgut Doman'a küfür ederek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan başkent temsilcisi, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, idmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü pas ve şut organizasyonları yaptı. Mor-sarılı ekip, tam sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, bu akşam yapılacak idmanı iptal etti

title

Batuhan Karadeniz'den koronavirüs tepkisi: Stoperlere söylerseniz 4 adımdan fazla yaklaşmazlarsa oynayalım

title

Bülent Uygun: Sonuçta göklerden gelen bir karar var

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sürpriz karar! Futbolcular bir anda geri döndü
Galatasaray'da sürpriz karar! Futbolcular bir anda geri döndü

Galatasaray'da sürpriz karar! Futbolcular bir anda geri döndü

Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

TFF'den Riva'da 'erteleme' toplantısı
TFF'den Riva'da 'erteleme' toplantısı

TFF'den Riva'da 'erteleme' toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Virüs şüphesi üzerine Antalyaspor'dan açıklama
Virüs şüphesi üzerine Antalyaspor'dan açıklama

Virüs şüphesi üzerine Antalyaspor'dan açıklama

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı
İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!
Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.

Milli futbolcular karantina altında
Milli futbolcular karantina altında

Milli futbolcular karantina altında

Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.