Ortaya Seri geliyor

AKŞAM

GALATASARAY’IN orta sahasına Seri ayarı. Sarı-Kırmızılılar, sabretmenin meyvesini almaya çok yakın... Milan’dan gelen teklifi geri çeviren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, birkaç gün içinde Galatasaray için İstanbul’a gelecek. Fildişi Milli Takımı’nın da formasını giyen Seri, geçen sezonun başında Fransa’nın Nice takımından Fulham’a tam 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray, Sevilla’ya 4.5 milyon euroya sattığı Brezilyalı Fernando’nun boşluğunu Seri ile dolduracak. Seri’nin verimli olduğu yer ön libero ama merkez orta sahada da aynı seviyede.

1.5 MİLYON EURO VERİLECEK

Aslan’ın Seri için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi. Sezon sonunda oyuncuyu satın alma hakkının bulunduğu da belirtildi. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de 32 karşılaşmaya çıkan yetenek