Ortaya 2. Kolombiyalı

G.Saray forvetteki sıkıntıyı Falcao’yla giderdikten sonra ön libero için çözümü de yıldız golcünün vatandaşında buldu. Cuellar için Radamel Falcao’nun devreye girdiği öğrenildi.

AKŞAM

GOLCÜ konusundaki problemi Radamel Falcao’yla bitiren Galatasaray, ön libero mevkisi için de çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin başlarında gündeme gelen Gustavo Cuellar için temaslar yeniden başladı. Brezilya ekibi Flamengo’nun formasını giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için bu kez aracı Radamel Falcao oldu. Tecrübeli forvetin, vatandaşıyla telefonda konuştuğu ve onu G.Saray’a gelmesi konusunda ikna ettiği belirtildi.

2.5 ŞİMDİ 2.5 SONRA

Gustavo Cuellar, Güney Amerika’nın en iyi ön liberosu olarak gösteriliyor. G.Saray ve Flamengo arasında yapılan ilk görüşmelerde Brezilya ekibi 10 milyon euro talep etmişti. FFP kıskacındaki Sarı-Kırmızılılar, Cuellar için “Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık” formülünü devreye soktu. Cim-Bom’un 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve sezon sonunda yine 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Flamengo da oyuncu ayrılmak istediği için bu teklife sıcak baktı.

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Cuellar bu sezon Brezilya Ligi’nde 8 maçta 2 kez sarı kart gördü. Kolombiyalı yıldız, Libertadores’teki 8 sınavda ise 3 kez sarı yedi.