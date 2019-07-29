Orel Mangala'nın menajerinden Fenerbahçe itirafı: Evet ilgileniyorlar

Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.

Fenerbahçe, 6 numara için transfer listesine Orel Mangala'yı da aldı.

Bild'de yer alan habere göre; geçen sezonu Hamburg'ta kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla dikkat çeken Orel Mangala, son olarak Fenerbahçe'nin listesine girdi. 21 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu için sarı lacivertli kulübün ilgisi olduğu da doğrulandı.

"FENERBAHÇE, OREL İLE İLGİLENİYOR"

Orel Mangala'nın menajeri Mehmet Eser, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Orel Mangala ile ilgileniyor. Ancak, Stuttgart ile 2023'e kadar kontratı var. Orel de kontratına saygı duyuyor. Her şey Fenerbahçe ile Stuttgart arasında." ifadelerini kullandı.

Orel Mangala ile aynı bölgede Castro, Karazor, Klement ve Ascacibar gibi oyunculara sahi olan Stuttgart, Belçikalı yeteneğini doğru fiyata elden çıkarma kararı aldı.

ANDERLECHT'TEN YETİŞTİ, DORTMUND GÖRDÜ

Anderlecht altyapısından yetien ve Dortmund U19'da da oynayan Orel Mangala, 2017 yazında 1.8 milyon euro bonservisle Stuttgart'a transfer oldu.

Belçikalı orta saha oyuncusu, Hamburg'ta kiralık olarak oynadığı geçen sezon 29'u 2. Bundesliga olmak üzere toplam 34 maçta forma giydi, 1 gol atıp 5 asist yaptı.

(Sporx)