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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 10:52
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 10:52

Ordu yeni sezona yeni statla girecek

Ordu yeni sezona yeni statla girecek

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AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yeni Ordu Stadyumu'nun ikmal ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Yapımı bir yıl önce tamamlanan ve koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılması için yeni bir ikmal ihalesini bekleyen Ordu stadyumunun, yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Ordu İl başkanı Halit Tomakin, Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda Ordu Stadyumu’nun ikmal ihalesinin 5 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Ordu Stadyumu’nun hizmete açılabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 40 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten Tomakin, “40 milyon liralık ikmal ihalesi 5 Nisan’da yapılacak. İhalenin ardından eksiklikler en kısa zamanda tamamlanarak Ordu Stadyumu faaliyete alınacak” dedi.

Başkan Tomakin, Ordu Stadyumu’nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması işinin yapılacağını kaydetti.

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