Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun yüksek maliyeti nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yeni arayışlara başladı.
Özellikle kanatta forma giyecek isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılara 3 yıldız isim önerildi.
Yönetime liste veren ise Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'Avila'ydı. Fransız menajer, şirketine bağlı yıldızları Galatasaray'a önerdi.
İLK SIRADA O VAR!
Bu sezon formasını giymeye başladığı Aston Villa ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemlerde de Aslan'ın gündemine gelirken, uygun bir bonservis bedeli istenmesi halinde ilk tercih olabileceği belirtildi.
25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu sezon Aston Villa ile 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 2 de asist yaptı.
Uzun yıllar Galatasaray'ın gündeminde yer alan Trezeguet, yeni sezon öncesi de en çok konuşulan isimlerin başında olacak.
EN GENCİ SAMUEL KALU!
William D'Avila'nın sarı-kırmızılı takıma önerdiği diğer isim ise Samuel Kalu. İki sezondur Bordeaux forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 22 resmi maçta oynadı.
Bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşayan genç oyuncu, 2 de asist yaptı. D'Avila'nın önerdiği 3 isimden en genci olan Kalu, 2018-19 sezonu öncesi 8.5 milyon euro, bonservis bedeliyde Gent'ten transfer olmuştu.
MOSES SIMON FRANSA LİGİ'NDE PARLADI!
Ünlü menajerin bir diğer önerisi ise bonservisi İspanyol ekibi Levante'de olan ve Nantes'de kiralık olarak forma giyen Moses Simon.
Sezonu Nantes'ta kiralık tamamlayan 24 yaşındaki Nijeryalı, 30 resmi maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Fotomaç'ın haberine göre yıldız futbolcu, bu sezon Fransız ekibinin en iyileri arasında yer aldı. Galatasaray'ın bu oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama talebinde bulunabileceği kaydedildi.
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