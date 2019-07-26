Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulübe Everton'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi.
Eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamanın ve Ryan Babel'i forvete çekmenin planlarını yapan Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı. Everton'ın Onyekuru'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a dönmek istese de bonservisine sahip olan Everton'ın kararına uyacak.
(Sabah)
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.
Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.
Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.