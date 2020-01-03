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Onyekuru'da geri sayım

Onyekuru'da geri sayım

Fransa’nın Monaco takımında aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ülkesinde bavullarını topladı. Eurosport’un haberine göre; Henry Onyekuru, en geç 1 hafta içinde İstanbul’a gelecek ve Galatasaray’daki çalışmalara katılacak.

AKŞAM

GEÇTİĞİMİZ sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Henry Onyekuru, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sezon başında Everton’ın Monaco’ya sattığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa Ligi’nde fazla forma şansı bulamadı. Galatasaray da devreye girerek bu işi bitirdi. Eurosport’un haberine göre; Henry Onyekuru, 6 ay kiralık olarak Galatasaray’a dönecek. Monaco’ya kiralama bedeli ödenmeyecek. Mukavelesinde ise satın alma opsiyonu bulunmayacak.

YENiDEN KANAT AĞIRLIKLI

Monaco, bu yıl fazla oynatamasa da Onyekuru’dan vazgeçmiş değil. Önümüzdeki yıllarda ondan faydalanmak istiyor. Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada “Bavul” görselleri atmıştı. Ülkesine giden Onyekuru’nun en geç 1 hafta içinde İstanbul’a gelerek yeniden Galatasaray’a katılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında tabiri caizse yepyeni bir takım oluşturacak. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısında yeniden kanat ağırlıklı oyun yapısına dönülecek.

GEÇTiĞiMiZ SEZONKi GiBi

Galatasaray’da solda Onyekuru, sağda ise Feghouli’nin sabit oynaması bekleniyor. Bu sezon sol kanatta görev yapan Ryan Babel, daha çok “Serbest oyuncu” gibi rakip yarı alanda ortalara kaçmıştı. Onyekuru’nun tarzı ise direkt kanat yapısına uyuyor. Nijeryalı, süratini de kullanarak zaman zaman rakip ceza sahasına girerek attığı gollerle tanınıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun yolunu dört gözle bekliyor. Büyük buluşma, çok yakın zamanda gerçekleşecek.


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