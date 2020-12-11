Onyekuru'da Galatasaray'ı üzecek sürpriz gelişme

Galatasaray'da taraftarn sevgilisi Henry Onyekuru'da sarı-kırmızılı taraftarları üzecek yeni bir gelişme yaşandı: CSKA Moskova, Onyekuru için devreye girdi.
BONSERVİSİYLE ALACAKLAR
Fanatik'in haberine göre, Ruslar'ın en büyük avantajı, Nijeryalı yıldızı bonservisiyle birlikte istiyor olmaları ve kulübü Monaco ile anlaşmaları. Fransızlar, genç yeteneği bir kez daha kiralık göndermeye sıcak bakmasalar da, Galatasaray'ın ısrarı ve oyuncunun Türkiye'ye dönmeyi çok istemesi sebebiyle görüşmeleri sürdürüyorlar.
ASLAN YAKIN MARKAJDA
Onyekuru, CSKA'dan gelen son teklifi geri çevirmişti. Ancak Ruslar'ın daha yüksek ücretli yeni bir teklifle kapıyı çaldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da transfer sürecini yakından takip ediyor ve hem Onyekuru'dan hem de menajeri D'avila'dan sürekli bilgi istiyor.
Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.
Rus devi CSKA Moskova, Galatasaray'ın kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu kadrosuna katıyor.
Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray yönetimi bonservis limitini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 12 milyon eurodan aşağı gelecek hiçbir transfer teklifini kabul etmeyecek.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram transferi için atağa kalktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.