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Onyekuru'da çılgın plan

Onyekuru'da çılgın plan

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Onyekuru’nun kiralanamaması durumunda bonservisinin alınmasını istedi. Belhanda ve Fernando yaz aylarında satılacak. Buradan gelecek parayla Everton’a teklif

AKŞAM

SEZON başında Everton’dan satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onyekuru, G.Saray’da harikalar yarattı. Ligdeki performansının yanı sıra son olarak Malatya’yla oynanan kupa mücadelesinde de alkışları topladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için rota belirlendi. Bazı Arap takımlarının istediği Belhanda ve Fernando’dan gelecek para, Everton Kulübü’ne bonservis bedeli olarak önerilecek. İngiliz kulübü, genç futbolcuyu bir kez daha kiralamak istemiyordu.

TOPLAMDA 15 MiLYON EURO

Sarı-Kırmızılı ekip, İngiliz kulübünü yeniden kiralamaya ikna edemezse, böyle bir yol izleme kararı aldı. Belhanda ve Fernando’dan toplamda 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu rakamın kuruşuna dokunulmadan Everton’a önerilecek. Çünkü Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis bedeliyle transfer yapamıyor. Onyekuru daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray’da kalmak istediğini söylemişti.

DEVLER DE PEŞiNE DÜŞTÜ

 Bu transferdeki en büyük pürüz ise Avrupa’nın dev ekiplerinin de genç futbolcuyu izlemesi... Son olarak Bayern Münih’in Onyekuru’yu Malatya maçında mercek altına aldığı iddia edildi. Daha önce de Valencia’nın genç yıldızla ilgilendiği belirtilmişti. Henüz 21 yaşındaki olan Nijeryalı futbolcunun uzun yıllar Sarı-Kırmızılı ekibe hizmet edebileceğini düşünen Fatih Terim, bu sebeple Onyekuru’yu çok istiyor. Önümüzdeki yaz, Galatasaray’ı çok hareketli günler bekliyor.

 

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