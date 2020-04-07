Onyekuru yerini beğendi

Fransızlar, Nijeryalı'nın Monaco'ya dönmek istemediğini yazdı. Aslan'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun uzamasından kendi adına memnun... Bu şekilde Galatasaray'la yola devam etmesinin kolaylaşacağına inanıyor. Sarı-Kırmızılılar da onu bırakmaya yanaşmıyor.

AKŞAM

Monaco’yla 2024’e kadar mukavelesi bulunan Henry Onyekuru, geri dönmeye hiç niyetli değil. Fransız ekibinden sezon sonuna kadar Galatasaray’a kiralanan Nijeryalı futbolcu, sezonun uzamasından kendi adına oldukça memnun. Çünkü bu sayede önümüzdeki sezon da Galatasaray’da oynamasının kolaylaşacağını düşünüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; 22 yaşındaki kanat oyuncusu menajerine Sarı-Kırmızılı takımda kalmakla ilgili talimat verdi.

1 SEZON DAHA KİRALIK KALACAK

Buna göre; oyuncunun temsilcisi, Monaco Yönetimi’yle telefon görüşmeleri yaparak Henry Onyekuru’nun bir sezon daha Galatasaray’da kalmasını talep edecek. Geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen genç yetenek, kazanılan şampiyonlukta büyük bir rol oynamıştı. Ancak tapusunu elinde bulunduran Everton Kulübü, sezon sonunda onu 13.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Monaco’ya satmıştı.

ELDEKİ MEVCUT KADROYLA DEVAM

Koronavirüs salgını sebebiyle bütün takımların planları alt üst oldu. Monaco da önümüzdeki sezon ağırlıklı olarak elindeki mevcut kadroyla devam etmeyi planlıyor. Bu sebeple Henry Onyekuru’nun gidişine izin vermesi bekleniyor. Zaten futbolcunun mukavelesi 2024 yılında sona ereceği için süresel anlamda hiçbir sıkıntı yok. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yönetim de genç yeteneğin bir sezon daha kalmasını istiyor.