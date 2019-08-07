Onyekuru transferin bitmesi için vizeyi bekliyor

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Henry Oynekuru, Monaco ile imza aşamasında.
Fransız RMC Sport'un haberine göre Monaco, Henry Onyekuru transfer için Everton ile 13 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
VİZENİN ARDINDAN FRANSA'YA GİDECEK
İki takım, transfer için anlaşsa da henüz resmi imzalar atılmadı. Bunun gerçekçesi de 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun vize problemi. Vizesi çıkmayan Onyekuru, Monaco'ya gitmek için önce evrak işlerini halletmesi gerekiyor.
Genç futbolcu, vizeyi aldıktan sonra Fransa'ya gidecek ve Monaco ile sözleşme imzalayacak.
(Sporx)
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