Onyekuru geleceğiyle ilgili soruyu cevapladı: Sezon sonunda neler olacağını görürüz

Onyekuru, basın mensuplarının Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi sormaları üzerine: "Kendi sahamızda taraftarımızla oynamak bizim için büyük avantaj. Konyaspor maçında sahaya gerçek performansımızı yansıtamadık. Derbide taraftarımızla beraber sahaya yüzde yüz performans koyup Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Nijeryalı futbolcuya 2 hafta önce Fenerbahçe'ye attığı kafa golünün hatırlatılması sonrası Onyekuru, Beşiktaş maçı ve gol için şu sözleri kullandı; "Bu tip pozisyonlarının gelmesi ve gol şansı doğması beni mutlu ediyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu fırsatlar gelir ama her zaman dediğim gibi önemli olan takımımın başarısı."

GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Henry Onyekuru, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin sorulması ve Galatasaray'da kalıp kalmayacağı sorusuna yanıt verdi. Genç futbolcu geleceği için henüz karar vermediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Galatasaray'da şu anda ilk olarak önümüzdeki 4 maça odaklandım en büyük hedefim şampiyon olmak sonra zaten geleceği ve neler olacağını görürüz.”