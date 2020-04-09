Onyekuru: 'Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım'

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da spor medyasının nabzını tutan The Athletic’in Everton muhabirine konuşan Galatasaray’ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru’dan çarpıcı itiraflar...Sözlerine, Belçika’da Eupen forması giyerken kendisini PSG ve Everton’ın istediğini anlatarak başlayan Onyekuru, şöyle devam etti: “Everton’a gittim çünkü Fransa Ligi’ni sevmiyordum ve Premier Lig benim hayalimdi. Konuştum ve çalışma izni çıkabileceğini söylediler ancak öyle olmadı. Çalışma izni almak için en iyi şansım Dünya Kupası’nda oynamam ve plan da Everton’dan Anderlecht’e gitmemdi. Ancak çalışma izni alamadım. Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın benim için en iyisi olduğunu düşündüm...”

‘Dani Alves bana iyisin dedi’

“Anderlecht’te oynarken, PSG ile karşılaştım ve ailem beni maçtan önceki gece arayıp cesaretlendirdi. Dani Alves gibi birine karşı oynadığım için korkmuyordum, ancak o benim büyürken izlediğim bir oyuncuydu. Sadece kendi oyunumu oynadım ve onu zorladım. Kaybettik ancak benim için iyi bir maçtı. Alves de bana ‘İyi bir oyuncusun’ dedi ve Afrika’nın en iyilerinden biri olabileceğimi söyledi.”

‘Koltuk değneğiyle yürüyordum’

“O maçtan sonra Everton, beni izlediklerini ve ilerleyişimden memnun olduklarını belirten bir mesaj yolladı. Milli takıma dönmemi ve sonrasında çalışma izni almamı umduklarını da belirttiler. Liverpool’da yaşıyordum ve benim için zor bir dönemdi. Sakatlandığımda kendi kendimle ilgilendim, kötü hissettim. Koltuk değnekleriyle dolaşıyordum. Her gün yaptığım tek şey uyumak ve tedaviye gitmekti. Ailem Belçika’daydı, yalnızdım.”

‘İki kez kiralık gidemezsin!’

“Everton’da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Afrika Kupası’ndan sonra Galatasaray’a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi. Türkiye’de görüşmeler yapıyorlardı, bana iki kez kiralık olarak gitmemin mümkün olmadığını söylediler. Monaco’ya gitmemi istediklerini biliyordum. Başka çarem yoktu. Zorlamak, bir krize neden olmak istemedim. Everton’a dönüp, tek başıma idman yapabilirdim ve bunu istemedim. Monaco’ya gitmek, benim kararım değildi, ben Galatasaray’a dönmek istiyordum...”

‘Artık bana ihtiyaçları yoktu’

“Monaco’da işler planlandığı gibi gitmedi. Jardim ile sorunlar yaşadım. Bana 2. maçımdan sonra, çift forvetli ve kanat oyuncusunun olmadığı bir sisteme geçtiğini söyledi. Normal pozisyonum olan sol kanatta artık bana ihtiyaç yoktu. Benden sakin olmamı ve çalışmamı istedi. Birkaç ay oynamadan çalışmayı kabul ettim ve hiçbir şey söylemedi bana. O günden itibaren sorunlar yaşamaya başladık.”

‘Oynamam gerektiğini gösterdim’

“İstanbul’da mutluyum. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri ve her sezon şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Monaco’nun benim devre arasında ayrılmama izin vereceğini biliyordum, Galatasaray’a gelmek için çok uğraştım, Galatasaray’da başarılı olmak için çok uğraştım. Monaco’da oynamam gerektiğini göstermek için de çok mücadele verdim. Sıtma nedeniyle 5 gün hastanede yattım ve tedaviyle birlikte hem kilo hem de formumu kaybetmeye başladım. Spor salonundaydım sürekli, günde 2 idman yaptım. Bunların hepsini tekrar dönmek için yaptım. Önce 15-20 dakika oynamaya başladım, adım adım tekrar özgüvenimi kazandım.”

‘Premier Lig’e dönmek isterim’

“Umarım Galatasaray’da daha büyük işler yaparım. Geçen sezon yaptıklarımı tekrarlarım ve geleceğin daha parlak olmasını sağlarım. Büyük bir ligde oynamak istiyorum ancak acelem yok. Geçen sezon hazırdım ancak olmadı, bu yüzden şimdi işlerin nasıl gelişeceğini görmek istiyorum. Bir gün Premier Lig’e döneceğim. Hayallerimden biri, Premier Lig’de oynamak. Sezon tekrar başladığında şampiyon olmak, kupalar kazanmak ve kendimi en yüksekte görmek istiyorum.

(Fanatik)