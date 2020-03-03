Onyekuru, Comolli'nin kıyağı

Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GALATASARAY’IN devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun geçen sezon başında Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı... Nijeryalı oyuncu, Anderlecth’te forma giydiği dönemde menajer Ediz Balkan’la Brüksel’de bir araya geliyor... Balkan, burada Onyekuru’yla görüşüyor ve Türkiye’de oynamaya ikna ediyor. Balkan, izni de almasının ardından yaz döneminde Türkiye’ye gelerek yıldız oyuncuyu üç büyüklere öneriyor. Önceliği ise Fenerbahçe’ye veriyor.

NİJERYA’DAN GELDİ İMZAYI ATTI

Ediz Balkan, Sarı-Lacivertliler’in o dönemki Sportif Direktörü Damien Comolli’den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan’a 15 gün sonrasına gün veriyor. Balkan ardından Beşiktaş’ın kapısını çalıyor. Siyah-Beyazlılar da işi ağırdan alıyor. En son G.Saray’a gidiyor ve Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından Onyekuru’yu ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor ve Pazar günü oyuncuyu Nijerya’dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim’in hamlesi ile birlikte Henry G.Saray’a geliyor.

PERFORMANSI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Onyekuru’nun Galatasaray forması altında gösterdiği performansı görünce pişman oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu konuda bilgisinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’la kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuya bu sezon başında teklif yapmış ancak Onyekuru, “Babama (Fatih Terim’i kast ediyor) karşı oynayamam” diyerek teklifi reddetmiş ve devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için Monaco’yu ikna etmişti.