Onyekuru, Comolli'nin kıyağı

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
GALATASARAY’IN devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun geçen sezon başında Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı... Nijeryalı oyuncu, Anderlecth’te forma giydiği dönemde menajer Ediz Balkan’la Brüksel’de bir araya geliyor... Balkan, burada Onyekuru’yla görüşüyor ve Türkiye’de oynamaya ikna ediyor. Balkan, izni de almasının ardından yaz döneminde Türkiye’ye gelerek yıldız oyuncuyu üç büyüklere öneriyor. Önceliği ise Fenerbahçe’ye veriyor.
NİJERYA’DAN GELDİ İMZAYI ATTI
Ediz Balkan, Sarı-Lacivertliler’in o dönemki Sportif Direktörü Damien Comolli’den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan’a 15 gün sonrasına gün veriyor. Balkan ardından Beşiktaş’ın kapısını çalıyor. Siyah-Beyazlılar da işi ağırdan alıyor. En son G.Saray’a gidiyor ve Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından Onyekuru’yu ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor ve Pazar günü oyuncuyu Nijerya’dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim’in hamlesi ile birlikte Henry G.Saray’a geliyor.
PERFORMANSI HERKESİ ŞOKE ETTİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Onyekuru’nun Galatasaray forması altında gösterdiği performansı görünce pişman oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu konuda bilgisinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’la kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuya bu sezon başında teklif yapmış ancak Onyekuru, “Babama (Fatih Terim’i kast ediyor) karşı oynayamam” diyerek teklifi reddetmiş ve devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için Monaco’yu ikna etmişti.
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.