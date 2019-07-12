Galatasaray transfer haberleri: Onyekuru belası

Sanal ortamda yapılan yorumlarda, “Kiralık veya bonservisiyle gitsin. Bizim için baş ağrısı oldu” yorumları yapılıyor. Bütün bunlar yaşanırken Galatasaray’ın Nijeryalı’yı 1 sezon daha kiralaması bekleniyor.

CHİCHARİTO YOLCU

G.SARAY transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündemdeki isimlerden biri de Chichartio olmuştu. West Ham United forması giyen Meksikalı golcü futbolcunun takımdan ayrılacağı ve İngiliz kulübünün de yeni golcü konusunda Mario Balotelli’yi gündemine aldığı öne sürüldü.

LİNNES BEREKETİ

AVUSTURYA ekibi Red Bull Salzburg’un Martin Linnes için 8 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Resmi teklif gelmesi halinde Galatasaray’ın bu rakama Martin Linnes’in gidişine izin vereceği konuşuluyor.

OKAY YOKUŞLU İSTANBUL’DA

FATİH Terim’in transfer listesinde olduğu iddia edilen Okay Yokuşlu, dün İstanbul’a geldi. Celta Vigo’nun 25 yaşındaki ön liberosunun arkadaşlarıyla buluştuğu söylense de bu ziyaret kafaları karıştırdı. Milli futbolcunun, Celta’yla 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor.

FİORENTİNA’DAN TALEP VAR

İTALYA’NIN köklü ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray’la hazırlık maçı oynamak istiyor. Bir dönem hocalığını da yapan Fatih Terim’i yeniden Floransa’ya getirmeye planlayan Fiorentina’nın önümüzdeki günlerde maç teklifi için Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi.

DELPH’DE RAKİP EVERTON

ASLAN’DA transfer çalışmaları devam ederken ismi gündeme gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncjusu Delph ile ilgili İngiliz basınında yeni bir haber yer aldı. Manchester City’nin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak Everton ve Galatasaray’ın transfer için devrede olduğu öne sürüldü.