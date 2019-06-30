Onyekuru Aslan dedi

AKŞAM

ASLAN işini sağlama alıyor. Çifte kupalı Galatasaray, aynı başarılı tekrarlama ve Devler Ligi’nde akılda kalıcı işler yapmak için yaptığı takviyelerini, gözbebeği Henry Onyekuru ile süslüyor. Galatasaray ve oyuncunun tapusuna sahip Everton, Nijeryalı yıldızın 1 sezon daha kiralanması için anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri William Da Villa’nın da görüşmelerde futbolcunun Galatasaray’da oynamak istediğini belirtti.

1.5 MiLYON EURO KAZANDI

Geçen sezon 44 maçta 16 gol, 4 asist ile 2 kupada da büyük katkı veren sol kanat, geçen sezon G.Saray’dan bonuslar dahil 1.5 milyon euro kazanmıştı. Everton’a da kiralama bedeli olarak 800 bin euro ödenmişti. Ancak bu sezonki kiralama anlaşmasının içinde, satın alma opsiyonunun olup olmadığı da bilinmiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, satın alma opsiyonuyla ilgili bir girişim yapması bekleniyor.

iLK TERCiHiM GALATASARAY

Normal şartlarda Nijeryalı yıldızın uygun bedelle kiralanması ya da bonservisiyle kadroya katılması, Türk kulüpleri için düşük bir ihtimal. Ama Onyekuru’nun, G.Saray ve Terim sevgisi, Sarı-Kırmızılı kulübün avantajı oldu. Onyekuru’nun daha önce verdiği bir röportajda şu ifadeler, durumu daha iyi özetliyor: Fatih Terim benim için bir şans. Onu çok seviyorum. Benim ilk tercihim her zaman G.Saray’dır. Everton izin verirse Galatasaray’da kalırım.