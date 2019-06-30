Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Onyekuru Aslan dedi

Onyekuru Aslan dedi

Onyekuru Aslan dedi

G.Saray, geçen sezon Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’yu, 1 yıl daha kiralıyor. İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığı, Nijeryalı futbolcunun da 1 sezon daha Galatasaray’da forma giymek istediği aktarıldı.

AKŞAM

ASLAN işini sağlama alıyor. Çifte kupalı Galatasaray, aynı başarılı tekrarlama ve Devler Ligi’nde akılda kalıcı işler yapmak için yaptığı takviyelerini, gözbebeği Henry Onyekuru ile süslüyor. Galatasaray ve oyuncunun tapusuna sahip Everton, Nijeryalı yıldızın 1 sezon daha kiralanması için anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri William Da Villa’nın da görüşmelerde futbolcunun Galatasaray’da oynamak istediğini belirtti.

1.5 MiLYON EURO KAZANDI

Geçen sezon 44 maçta 16 gol, 4 asist ile 2 kupada da büyük katkı veren sol kanat, geçen sezon G.Saray’dan bonuslar dahil 1.5 milyon euro kazanmıştı. Everton’a da kiralama bedeli olarak 800 bin euro ödenmişti. Ancak bu sezonki kiralama anlaşmasının içinde, satın alma opsiyonunun olup olmadığı da bilinmiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, satın alma opsiyonuyla ilgili bir girişim yapması bekleniyor.

iLK TERCiHiM GALATASARAY

Normal şartlarda Nijeryalı yıldızın uygun bedelle kiralanması ya da bonservisiyle kadroya katılması, Türk kulüpleri için düşük bir ihtimal. Ama Onyekuru’nun, G.Saray ve Terim sevgisi, Sarı-Kırmızılı kulübün avantajı oldu. Onyekuru’nun daha önce verdiği bir röportajda şu ifadeler, durumu daha iyi özetliyor: Fatih Terim benim için bir şans. Onu çok seviyorum. Benim ilk tercihim her zaman G.Saray’dır. Everton izin verirse Galatasaray’da kalırım.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu? 'Ne dolgu var, ne botoks!'
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
<p>Kastamonu´nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu. Karadeniz açıklarında çıkan hortum, İnebolu sahili

Karadeniz´de Sahile Yaklaşan Hortum Vatandaşları Korkuttu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı

Tam 2 bin tane telefonu yatak odasında saklıyor