Onsuz olmuyor

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe’ye Çaykur Rizespor’dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muriqi’in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Kosovalı santrfor, bu sezondan önce en iyi golcü girişini 2015-2016’da yaptı. Giresun formasıyla 11 maçta, 6 gol kaydetti.

O YOKSA FENER YOK

VEDAT Muriqi, bu sezon 11 maçta da forma giydiği Süper Lig’de attığı 7 golle Kanarya’nın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe, onun gol atamadığı maçları kazanamadı. Muriqi, Süper Lig’de geride kalan 11 haftanın 6’sında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki santrforunun fi leleri havalandırdığı bu 6 maçta da sahadan 3’er puanla ayrıldı. Kosovalı golcünün sessiz kaldığı maçlarda ise Sarı-Lacivertliler, galibiyet yüzü göremedi. Muriqi’nin skor üretemediği 5 maçta Fenerbahçe büyük kayıplar yaşadı.

KOSOVO’DA DA COŞTU

VEDAT Muriqi, 2019 yılında şu ana kadar gösterdiği golcü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor’la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muriqi, Fenerbahçe’yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Golcü futbolcu, Kosova’yla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.