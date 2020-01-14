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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00

Öncelik forvet

Öncelik forvet

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DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.

AKŞAM

Premier Lig ekibinin menajeri Dean Smith, “Bir sonraki maçtan önce forvet almalıyız. Önceliğimiz bu olacak” açıklamasını yaptı. Ancak, Villa’nın savunmaya da takviye yapmak istediğini belirten İngiliz basını, Vida için görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Express, Aston Villa’nın Vida için 5 milyon sterlin teklif ettiğini ancak Beşiktaş’ın 8.5 milyon sterlin istediğini duyurdu.

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