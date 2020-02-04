Mustafa Kapı, “Önceliğim Galatasaray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

13 yaşından bu yana Genç Millî Takımlarımızın formasını giyen ve şimdi de U18 Millî Takımımızın kaptanlığını yapan G.Saray’ın 10 numarası Mustafa Kapı geleceğiyle ilgili konuştu: “Önceliğim G.Saray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. G.Saray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışında La Liga’yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert… Dediğim gibi kendime oda arkadaşım Ozan Kabak’ı örnek alıyorum. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Onun kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum.”