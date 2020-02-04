'Önceliğim Galatasaray'

AKŞAM
13 yaşından bu yana Genç Millî Takımlarımızın formasını giyen ve şimdi de U18 Millî Takımımızın kaptanlığını yapan G.Saray’ın 10 numarası Mustafa Kapı geleceğiyle ilgili konuştu: “Önceliğim G.Saray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. G.Saray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yurt dışında La Liga’yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert… Dediğim gibi kendime oda arkadaşım Ozan Kabak’ı örnek alıyorum. Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Onun kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum.”
Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.
ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.
TFF’NİN yayın organı Tam Saha Dergisi’nin araştırmasına göre son üç sezonda yerli futbolcuların oynama sürekliliğinde en düşük dönemi yaşıyoruz.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Corendon Airlines ile yapılan sponsorluğun ardından, “2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” dedi.
Burak kendine geliyor
Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, kritik viraja girdi. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından 12 puan çıkarırsa zirvenin ortaklarından olacak.
F.Bahçe, Trabzon deplasmanı dönüşünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, havaalanına giderken kendilerine silah gösterildiğini iddia etti. Trabzon valiliği, “O kesinlikle silah değil, cep telefonu. Güvenlik zaafı yok” dedi.