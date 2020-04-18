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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Ömrüm yettiğince Galatasaray!

Ömrüm yettiğince Galatasaray!

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İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Fatih Terim, emekliliği düşünmüyor: “80, 90 yaşında da takımın başında kalmayı mı hayal ediyorsunuz?” sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, “Ömrüm yettiğince Galatasaray'a hizmet edeceğim” karşılığını verdi.

AKŞAM

Galatasaray’ın 66 yaşındaki başarılı Hocası Fatih Terim, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’a tam sayfa röportaj verdi. Gazetenin, “Galatasaray’ın 5. yıldızı takmasına sadece 3 şampiyonluk kaldı. 80, 90 yaşında da takımın başında kalmayı mı hayal ediyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Terim, “Bir teknisyen olarak yaşamımın en olgun ve üretken dönemindeyim. Ömrüm yettiği sürece Galatasaray’a hizmet edeceğim” karşılığını verdi.

TÜRKİYE DEV YATIRIMLAR YAPTI

Tecrübeli çalıştırıcı, “Koronavirüsü atlattım. Şu anda iyiyim. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Şampiyonlar Ligi için mini bir turnuva düşünülüyorsa, tabii ki İstanbul harika bir seçenek. Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırım yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip” diye konuştu.

MERİH DEMİRAL EN İYİSİ OLABİLİR

Fatih Terim, “Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar sahaya nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus’un İstanbul’da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var. Merih çok çalışıyor. Juventus’ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız. Dünyanın en iyi savunmacısı olabilir. Önünde uzun bir kariyer var” ifadelerini kullandı.

O BİR İMPARATOR

La Gazzetta dello Sport, röportajda, “Tacı, tahtı bir kenara bırakın. Güç dediğin ruhla olur. O bir İmparator. Galatasaray’da işe başladığı gün, spor merkezine Napolyon’un portresini astı ve dünyayı onun gibi fethetmek istediğini söyledi ve bir bakıma bunu başardı” dedi.

HEYKEL DEĞİL OKUL

La Gazzetta dello Sport, “Adana Belediye Başkanı, bir gün Fatih Terim’e, ‘Adana’ya senin heykelini dikmek istiyoruz’ der. Hocanın cevabı; ‘Benim heykelimi dikmeyin, bana bir arazi verin, oraya okul yaptırmak istiyorum’ olur” bilgisini de paylaştı.

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Fatih Terim Galatasaray’ın başında Süper Lig’de 8 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

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