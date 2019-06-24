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  3. Ömer Toprak'tan Beşiktaş yanıtı: Dortmund'da kalmak istiyorum

Ömer Toprak'tan Beşiktaş yanıtı: Dortmund'da kalmak istiyorum

Ömer Toprak'tan Beşiktaş yanıtı: Dortmund'da kalmak istiyorum

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın stoper listesinde bulunan Milli futbolcu Ömer Toprak, geleceği hakkında ve hakkında çıkan takımdan ayrılacağı dedikodularına cevap verdi.

Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren ve ismi Beşiktaş ile anılan Ömer, Bayern Münih'ten transfer edilen stoper Mats Hummels'in gelmesinin kendisini olumsuz etkilemeyeceğini ve takımda kalmak istediğini belirtti.

''TAKIMDA KALIP SAVAŞACAĞIM''

Alman Kicker gazetesine konuşan 29 yaşındaki stoper, ''Mats Hummels, dünya çapında bir futbolcu ama ben yine de takımda kalıp savaşmak istiyorum. Geçmişteki 10 yıl boyunca savaşabileceğimi yeterince kanıtladım.'' sözlerini kullandı.

Geçen sezon Alman ekibinin kadrosunda yer alan Ömer, 9 maçta sadece 230 dakika sahada kaldı ve fazla şans bulamadı. Hummels'in gelişinin ardından Milli futbolcunun daha az oynaması bekleniyor. (Sporx)

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