Ömer Toprak'a Kartal pençesi

AKŞAM

SON yıllarda stoperde Vida’nın yanına partner bulmakta zorlanan Beşiktaş, Tosic’in boşluğunu Ömer Tporak’la dolduracak. Sırp oyuncu Çin’e satıldıktan sonra stoperde sürekli değişim yapmak durumunda kalan ve Enzo Roco’dan verim alamayan Siyah-Beyazlılar, Ömer Toprak’ın transferi için girişimlere başladı. Yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da Ömer Toprak konusunda istekli ve ısrarlı olduğu belirtiliyor. Kartal, Milli Takım’da da forma giyen Türk oyuncuyu transfer ederek savunmasını sağlama almak niyetinde. Yönetim, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama amacında.

TAKIMINDA FORMA ŞANSI AZALDI

Alman fussball-nachrichten.de yer alan habere göre Borussia Dortmund da Ömer Toprak’ın satışına sıcak bakıyor. Geçen sezon Alman ekibinin kadrosunda yer alan Ömer 9 maçta sadece 230 dakika sahada kaldı ve fazla şans bulamadı. Bu sezon o şansı bile bulamayabilir. Bu yüzden Türk oyuncu da İstanbul’a gelip, sürekli oynayabileceği bir takımın formasını giymeye sıcak bakıyor. Dortmund’ta ise bu şansı iyice azaldı. Çünkü Alman ekibi geçen sezon Bayern Münih’e giden 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Mats Hummels’i yeniden geri getirdi.

SCHÜRRLE RUSYA’YA DAHA YAKIN

Hummels’in dönüşüyle Dortmund kadrosundaki stoper sayısı da 5’e yükseldi. Bu yüzden Alman ekibi, Ömer Toprak’ın gidişine onay verecek. 27 kez Türk Milli Takımı’nın formasını giyen Ömer’in, Beşiktaş’a uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceği de hatırlatıldı. fussball-nachrichten.de ayrıca Beşiktaş’la ismi anılan bir başka Borussia Dortmundlu oyuncu Andre Schürrle’ye Rusya’dan cazip teklifler olduğu ve bu oyuncunun Rusya’ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Andre Schürrle de geçen sezon İngiliz ekibi Fulham’da kiralık oynamıştı.