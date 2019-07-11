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  3. Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turunda Afyonkarahisar etabı

Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turunda Afyonkarahisar etabı

Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turunda Afyonkarahisar etabı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında dün Kütahya'ya ulaşan bisikletçiler, Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan profesyonel bisikletçiler, Bursa-Kütahya etabını dün tamamladıktan sonra şehirde bir gece konakladı.

Afyonkarahisar istikametine yolculuklarını sürdüren gruba, Kütahyalı bisikletçiler bir süre eşlik etti.

Bisikletçileri Kütahya'dan uğurlayan Vali Yardımcısı Arif Yalçın, çok etkileyici olarak nitelendirdiği turun sorunsuz tamamlanmasını diledi.

Yalçın'a, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim eden Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur da turun 3'üncü gününde olduklarını söyledi.

Kütahya'dan başladıkları 110 kilometrelik parkurun zorlu ve tırmanışlı olduğunu belirten Okur, "Parkurumuz zorlu olsa da turumuzun maneviyatıyla bu zorlukları aşıyoruz. Şehidimizi her daim unutmayacağımızın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir tur olur. Afyonkarahisar ve Konya üzerinden yola devam edeceğiz." dedi.

Okur, 15 Temmuz'dan önce şehit Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'ye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilcisi Hakan Büyükkursak ise kente ulaşan ekibi yalnız bırakmak istemediklerini dile getirdi.

Büyükkursak, "Oldukça anlamlı bir tur. İnşallah pedallarına taş değmesin." şeklinde konuştu.

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