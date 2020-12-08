Ömer Faruk Yurtseven Oklahoma City Thunder ile sözleşme imzaladı

2020 NBA Draftı'nda seçilemeyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, deneme sürecini tamamladığı Oklahoma City Thunder ile sözleşme imzaladı.

Batı Konferansı ekibiyle 10 günlük deneme kampına giren 22 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyeri için ilk adımı attı. Oklahoma City Thunder ile iki yönlü sözleşme imzalayan Yurtseven, hem NBA hem de G League'de forma giyebilecek.

2 metre 8 santimetre uzunluğundaki pivot, NCAA kariyerini Georgetown Üniversite'sinde tamamladı. Altyapılarda gösterdiği performansla bir dönem Avrupa basketbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Yurtseven, 2014 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 5'ine seçilmişti.