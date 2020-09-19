Ömer Faruk Beyaz'ın ailesi transfer iddialarından rahatsız

Bu tür haberlerin kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Ömer Faruk Beyaz’ın abisi İsmail Beyaz “ Biz her türlü kararı kulübümüzle birlikte alırız. Bizim ne kadar Fenerbahçe’li olduğumuzu herkes biliyor” diye konuştu.
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’ın ailesi transfer haberlerinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ömer Faruk Beyaz hakkında çıkan tüm transfer haberlerinin hepsinin asılsız olduğunu söyleyen İsmail Beyaz,” Biz ve Menajerimiz Fenerbahçe dışında kimseyle görüşme yapmıyoruz. Zaten Ömer Faruk Fenerbahçe Kulübünün sözleşmeli futbolcusu. Bir takımla görüşmesi yasak. Bize gelen teklifler var ancak biz bunları kulübümüze yönlendiriyoruz. Ömer sadece futboluna odaklanmak istiyor. Bu çıkan haberler ve yorumlar 17 yaşında ki bir çocuğu olumsuz etkiliyor” dedi.
“EMRE ABİ İLE GÖRÜŞTÜK"
Sözleşme uzatılması konusunda Emre Belözoğlu ile görüştüklerini söyleyen İsmail Beyaz, "Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre abi ile görüştük. Şu anda hem Fenerbahçe hem de menajerimizin transfer yoğunluğundan dolayı daha uygun bir vakitte görüşme kararı aldık. Bu spekülasyonlar sadece Ömer’e zarar veriyor. farklı farklı menajerin isimleri ortaya atılıyor bizim tek bir menajerimiz var Mehmet Eser kendisi Almanya da yaşıyor ve bizim bütün haklarımız kendisine bağlıdır” ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE İLE HER HANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"
Ömer Faruk için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz,” Fenerbahçe ile herhangi bir problemimiz yok olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Kesinlikle şunu belirtmeliyim ki her türlü kararı alabiliriz ama bunu Fenerbahçe ile ortak bir şekilde alırız. Fenerbahçe’nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız” şeklinde konuştu.
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