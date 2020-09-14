Ömer Erdoğan: ‘Zor olacağını biliyorduk‘

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

"Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk maçı... Çok mutluyuz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Maçın bölümünde topa daha çok sahip olan Başakşehir vardı ama pozisyon vermedik. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu. Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir'in ön hattı sürekli yer değiştiriyor.'

'Geçen sene en çok kenar ortaları yapan takım. Savunma oyuncularım da bütün takım da oyuna çok iyi konsantre oldu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Başakşehir geçen sene ligin en iyi oynayan takımıydı. Onları yenmek kolay değildi. Sahada yürekli oynayan bir oyuncu grubum vardı.İlk maçta geçen senenin şampiyonunu yendik diye büyük hedeflerden bahsetmek doğru olmaz. Daha 39 tane maç var.'

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'Öncelikle biz sahada işimizi iyi yapacağız. Tecrübeli ve iyi oyunculara sahibiz. Yeni arkadaşlar çok çabuk uyum sağladı. Oyuncu arkadaşlarıma, 'Siz de oynarken keyif alın, izleyiciler de keyif alsın' diyorum. Bu takımda uzun yıllardır oynayan oyuncular var. Bu takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük emekleri olan arkadaşlarımız. Hem oynar keyif alacak, hem de izleyenlere keyif verecekler."

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