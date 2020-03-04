Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 30 milyon liralık katkı

Galatasaray'da geçen sezon sol bekteki performansı nedeniyle gönderilmesi dahi gündeme gelen Ömer Bayram, bu sezonun flaş ismi oldu... Teknik direktör Fatih Terim’in orta saha ve sol kanatta oynattığı futbolcu Süper Lig’de 10 golün pasını verirken asist krallığında zirveye yükseldi. Başarılı oyuncu bu sezon 10’u ligde, 1’i Şampiyonlar Ligi’nde ve 2 tanesi de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplam 13 asiste imza attı.
Takımına 26 puan getirdi
Galatasaray, Ömer Bayram’ın ligde 10 asist ve 1 gollük katkı sağladığı 10 maçta toplam 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda elde edilen 26 puan ile Galatasaray 24 milyon 881 bin 695 bin TL başarı primini kasasına koydu. Ayrıca Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Adem’in golünde de asisti yapan Ömer, 900 bin Euro’luk puan gelirinin de önemli mimarlarından oldu.
RYAN DONK’A ASiSTLER ÖMER’DEN
Galatasaray'da, Ryan Donk 3 gol atarken asistleri kendisi gibi Hollanda doğumlu olan yakın arkadaşı Ömer yaptı.
(Fanatik)
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