Ömer Bayram iyi haberi verdi! Koronavirüs...

Galatasaraylı Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi.

Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu, “Futbol ikinci sırada geliyor. Sağlık çok daha önemli. Futbolcular olarak ne kadar şanslı olduğumuzu unutmamalıyız ama ya diğer insanlar? Kira, yemek... Ne yapıyolar? Yardım etmek bizim görevimiz” dedi.

Ömer, ailesinde korona vakasının olmadığını, bu yönde çıkan bazı haberlerin yanlış tercümeden kaynaklandığını da söyledi.