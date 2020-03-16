Ömer Bayram: Futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu hatırlayalım

Galatasaray'dan Ömer Bayram, koronavirüs salgını ve Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa ilişkin bir açıklamada bulundu
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ömer, "Tüm Dünyada yayılan bu virüse karşı hepimiz bilinçli ve tedbirli olmalıyız. Evden çıkmamaya ve temizliğe önem vermeliyiz. Yetkililerden başka hiçbir açıklamayı dikkate almamalısınız. Bu ortamda futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu yine hatırlama fırsatımız oldu." dedi.
Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Yaşadığım sakatlıktan sonra geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." sözlerini kullandı.
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