Ömer Bayram: Doğru oyunu oynadık ama olmadı
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Ömer Bayram değerlendirmelerde bulundu.
Ömer Bayram’ın açıklamaları şu şekilde;
"Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oyunu oynadık. Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Çok pozisyıona girdik ama atamadık. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Karar hocanın, o da beni ödüllendiriyor. Elimden geleni yaptıktan sonra hocam bana güğveniyor. 3 puan bizim için önemşliydi. Son maç Antalyaspor ile evimizde. 6 puanla kapatmak istiyorduk devreyi. Üzgünüz."