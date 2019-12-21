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  3. Ömer Bayram: Doğru oyunu oynadık ama olmadı

Ömer Bayram: Doğru oyunu oynadık ama olmadı

Ömer Bayram: Doğru oyunu oynadık ama olmadı

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Ömer Bayram değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Bayram’ın açıklamaları şu şekilde;

"Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oyunu oynadık. Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Çok pozisyıona girdik ama atamadık. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Karar hocanın, o da beni ödüllendiriyor. Elimden geleni yaptıktan sonra hocam bana güğveniyor. 3 puan bizim için önemşliydi. Son maç Antalyaspor ile evimizde. 6 puanla kapatmak istiyorduk devreyi. Üzgünüz."


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