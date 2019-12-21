Ömer Bayram: Doğru oyunu oynadık ama olmadı

Ömer Bayram’ın açıklamaları şu şekilde;

"Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oyunu oynadık. Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Çok pozisyıona girdik ama atamadık. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Karar hocanın, o da beni ödüllendiriyor. Elimden geleni yaptıktan sonra hocam bana güğveniyor. 3 puan bizim için önemşliydi. Son maç Antalyaspor ile evimizde. 6 puanla kapatmak istiyorduk devreyi. Üzgünüz."