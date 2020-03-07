Ömer Bayram Amiens'i son anda reddetti, Galatasaray'da kral oldu

Ömer Bayram, sezon başında Amiens'ten gelen teklifi kabul etseydi şimdi bambaşka bir durumdaydı. Fransız ekibine transfer olmayarak Galatasaray'dan ikinci şans isteyen 28 yaşındaki oyuncu, 10 asistle krallığa, takımıyla da şampiyonluğa yürüyor. Kıyısından döndüğü Amiens ise League 1'de küme düşmemeye oynuyor.

Bu sezon kuşkusuz en sürpriz katkı Ömer Bayram'dan geldi. Sol bek olarak bekleneni veremeyen ve bu sezonun başında ayrılığın kıyısından dönen 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in orta sahada şans vermesi ile birlikte yeniden parladı.



10 asist yaparak Süper Lig'in en çok gol pası veren oyuncusu durumuna gelen Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı.

SON ANDA AYRILIK KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en fazla ısrar ise Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti.

Gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip Galatasaray'da kalan Ömer, bu teklifi kabul etseydi şu anda 22 puanla 19. sırada bulunan Amiens ile küme düşmemeye oynayacaktı.

(Sabah)