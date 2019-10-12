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Olivier Giroud: Türkiye'den intikam almak istiyoruz

Olivier Giroud: Türkiye'den intikam almak istiyoruz

EURO2020 Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşacak olan Fransa'nın golcüsü Olivier Giroud, İzlanda maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM BULMAKTA ZORLANDI"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Giroud, "İzlanda savunmada çok kalabalıktı ve buna çözüm bulmakta zorlandık. Ancak savunma gayet iyiydik. İkinci devrede onları daha fazla zorlamayı başardık" dedi.

"İNTİKAM ALMAK İSTİYORUZ"

Türkiye maçı hakkında da kısa bir yorum yapan Giroud, "Attığım gol önemli çünkü halen kaderimizi kendimiz belirleme şansımız var. Pazartesi günü Türkiye'den intikam almak istiyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

Grubun 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

(Sporx)

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