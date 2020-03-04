'Olimpiyatlar ertelenebilir'

Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.

AKŞAM

BU yıl, Japonya’nın ev sahipliğinde 24 Temmuz-9 Ağustos’ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geleceği belirsiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

İSVİÇRE’DE ERTELEME KARARI

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları koronavirüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı. Bu arada İsviçre 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart tarihine ertelendi.