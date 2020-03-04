'Olimpiyatlar ertelenebilir'

AKŞAM
BU yıl, Japonya’nın ev sahipliğinde 24 Temmuz-9 Ağustos’ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geleceği belirsiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.
İSVİÇRE’DE ERTELEME KARARI
Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları koronavirüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı. Bu arada İsviçre 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart tarihine ertelendi.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.
Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.
Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.