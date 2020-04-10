Olimpiyatlar 2021'de de düzenlenemeyebilir!

Muto, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, olimpiyatların geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Tokyo 2020'yi bir yıl ertelediklerini hatırlatan Muto, "Şimdi yapmamız gereken gelecek sene için sıkı bir şekilde hazırlanmak." ifadesini kullandı.
Koronavirüs nedeniyle büyük bir belirsizlik olduğuna dikkat çeken Muto, olimpiyatların 2021'de düzenleneceğine ilişkin garanti veremeyeceklerini dile getirdi.
Muto, "Kimsenin bu durumun gelecek temmuza kadar kontrol altına alınacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. Bu konuda kesin bir cevap verecek pozisyonda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.
Alternatif bir planları olup olmadığı sorulan Muto, "Alternatif planlar yerine şimdi çaba göstermeliyiz. İnsanlık bütün gücünü bir araya getirerek tedavi ve aşı üzerinde çalışmalı." yorumunu yaptı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.
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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılında düzenleneceğinin garantisini veremeyeceğini belirtti.
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